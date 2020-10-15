Пожар произошел в квартире на северо-западе Москвы

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Карамышевская набережная Карта всех событий

На северо-западе столицы произошло возгорание в одной из квартир. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе МЧС России по Москве.

Инцидент произошел на Карамышевской набережной.

— Возгорание произошло на кухне в квартире одного из домов по указанному адресу. Во время инцидента в жилье никого не было, пострадавших нет, — отметили в МЧС.

Площадь пожара составила десять квадратных метров. Возгорание ликвидировано. На месте происшествия работают экстренные службы.

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