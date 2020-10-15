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Более 54 тысяч нарушений выявили в Москве после проверок такси и автобусов
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Более 54 тысяч нарушений выявили в Москве после проверок такси и автобусов

Кирилл Николаев

Происшествия

Более 54 тысяч административных нарушений выявили за месяц в Москве после проверок такси и автобусов. Об этом в четверг, 15 октября, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Профилактические мероприятия начались в столице 14 сентября. Они продлятся до конца ноября. За месяц после проверки более 114 тысяч автобусов и свыше 21 тысячи такси было выявлено 54 094 административных правонарушений.

Среди наиболее частых нарушений можно выделить использование неисправных автобусов или такси, а также управление транспортным средством без соответствующей лицензии, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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