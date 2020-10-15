Средняя цена бензина увеличилась в России на три копейки

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Средняя цена бензина за один литр выросла на три копейки после нескольких месяцев стабильности. Об этом сообщил Росстат.

Увеличение произошло в период с 5 по 11 октября. Средняя цена Аи-92 равна 45,81 рубля, Аи-95 стоит 46,97 рубля. Дизтопливо в среднем подорожало на две копейки — до 48,07.

Рост цен замечен почти в половине регионов страны. Больше всего цены подскочили в Южно-Сахалинске — на 0,5 процента. В Москве изменений ценника не замечено, в Санкт-Петербурге произошло подорожание на 0,2 процента, передает Интерфакс.

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