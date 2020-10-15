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«Спартак» намекнул о переходе Виктора Мозеса песней Луи Армстронга
Фото: instagram.com/victormoses

«Спартак» намекнул о переходе Виктора Мозеса песней Луи Армстронга

Кирилл Николаев

Спорт

Московский футбольный клуб «Спартак» в своем Twitter-аккаунте намекнул о переходе нигерийского полузащитника Виктора Мозеса отрывком из песни Луи Армстронга «Go Down Moses».

Ранее спортивные СМИ сообщали, что Мозес может перейти в «Спартак» на правах аренды сроком на один год. В предыдущем сезоне футболист выступал за миланский «Интер». Он поучаствовал в 17 матчах за итальянский клуб во всех турнирах.

После десяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает второе место в чемпионате. Столичный клуб набрал 21 очко и уступает «Зениту» из Санкт-Петербурга только по дополнительным показателям.

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