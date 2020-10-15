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Мурашко: Реанимации в России заполнены на 10 процентов
Фото: Пресс-служба Госдумы

Мурашко: Реанимации в России заполнены на 10 процентов

Вероника Кузьминова

Здоровье

Реанимационные отделения заполнены в больницах России на 10 процентов. Об этом заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

По его словам, всего в реанимациях находятся 2,8 тысяч пациентов. Прироста по этому показателю не замечено. Министр назвал долю больных с легким течением коронавируса, которые лечатся дома. Она находится на уровне 65 процентов от общего числа заразившихся.

— На максимум мы разворачивали в стране 184 тысяч коек, сегодня развернуто 182 тысяч коек. Из них находятся заполненными 162 тысяч коек, — заявил глава Минздрава в эфире телеканала «Россия-1».

Оставшиеся 20 тысяч, по словам Мурашко, считаются резервом.

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пандемиякоронавирусМихаил Мурашко
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