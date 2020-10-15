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Роскосмос подтвердил возможное столкновение советского спутника и ракеты
Фото: YouTube.com / Роскосмос тв

Роскосмос подтвердил возможное столкновение советского спутника и ракеты

Вероника Кузьминова

Наука

Советский неработающий спутник «Космос-2004» может столкнуться с иностранной ступенью ракеты-носителя, которая также выведена из строя. Об этом заявили в пресс-службе Роскосмоса.

Пока аппараты не представляют опасности для других космических машин российской орбитальной группировки.

— Расчетами автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АО «ЦНИИмаш», входит в состав госкорпорации «Роскосмос») подтверждена вероятность одновременного пересечения траектории полета аппарата «Космос-2004» и ступени иностранной ракеты-носителя, оба объекта относятся к категории космического мусора, — цитирует пресс-службу госкорпорации РИА Новости.

В Роскосмосе добавили, что в случае столкновения специалисты оценят, существует ли угроза для космических аппаратов отечественной группировки.

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