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СК опубликовал видео с места гибели россиянки в турецком аквапарке
Фото: youtube.com/112NHN

СК опубликовал видео с места гибели россиянки в турецком аквапарке

Юлия Курганова

Происшествия

Следственный комитет России опубликовал на сайте кадры из аквапарка в Турции, где летом 2019 года стало плохо российской гражданке Ольге Десятовой. Женщину нашли без сознания в бассейне аквапарка Sealanya Sea Park в городе Аланье.

Десятова впала в кому, ее доставили в местный госпиталь, а через неделю перевезли на родину. Там она скончалась, не приходя в сознание.

Следователи просят оказать содействие в установлении свидетелей гибели россиянки.

— Следователь просит откликнуться всех, кому что-либо известно о событиях 22 августа 2019 года, либо того, кто располагает данными о женщине, указанной на фото 2, — сказано в сообщении ведомства.

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Турциягибель туристовГСУ СК РФ
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