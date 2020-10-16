Астрологи назвали топ-4 знаков зодиака, доминирующих в любви

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Астрологи отметили, что в любых отношениях есть ведущий, а есть ведомый. Они считают, что эти позиции определяются тем, под какими звездами родился человек. Среди тех, кто имеет лидерские качества, есть знаки с наиболее сильно выраженными чертами доминанта и любовные отношениями с ними зачастую построить тяжело. Специалисты назвали четыре таких знака.

Также астрологи перечислили и тех, кто больше всего страдает в отношениях с эгоцентриками.

На первом месте оказались Овны. Они привлекательны, к ним тянет как магнитом, но это обаяние обманчиво. В ответ на искренние чувства такой партнер будет только пользоваться своим положением звезды. Особенно тяжело с ним придется Раку и Козерогу.

Потом идет эгоцентричный и яркий, сексуальный и манящий Лев. В отношениях он может быть нежен и заботлив, но все равно будет доминировать. Впрочем, некоторых такое положение устраивает. Только не Тельцов и Рыб, с ними у Львов вряд ли сложатся гармоничные отношения.

Скорпион неуступчив даже в мелочах, обращает внимание на партнера только тогда, когда в чем-то нуждается. Любит ломать чужие планы и не уважает чужое время. Под него придется всегда подстраиваться. Хуже всего это удается Девам и Рыбам.

Водолей не способен идти на компромиссы, да и вообще мало нуждается в людях. Ему лучше в одиночестве, в отношениях с ним будет трудно — его внимание нужно завоевать и удерживать. Больше всего под его чары попадают и потом страдают от этого Весы и Козероги, передает Пятый канал.

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