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«Итак. 15 лет»: Глафира Тарханова опубликовала редкое фото с супругом
Глафира Тарханова вместе с мужем воспитывают четверых детей / Фото: instagram.com/glafiratarhanova/

«Итак. 15 лет»: Глафира Тарханова опубликовала редкое фото с супругом

Юлия Курганова

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Актриса Глафира Тарханова на своей странице в социальной сети Instagram разместила редкий снимок со своим мужем актером Малого театра Алексеем Фадеевым. Вместе пара уже 15 лет, они отметили хрустальную свадьбу.

— Итак. 15 лет. У нас юбилей. Вместе! Рядом! Даже не верится. Чуткие, нежные и любящие женушки. Поделитесь секретом, чем вы одариваете мужей на годовщину? Давайте выберем самый оригинальный вариант, — написала Тарханова под совместным кадром с избранником.

Поклонники артистки поделились с ней своим опытом и оставили множество поздравлений.

«Поздравляю вас. Вы просто супер. Берегите друг друга»; «Вы прекрасная пара. Счастья вам и вашим деткам»; «Поздравляем. Счастья и любви на долгие годы»; «Поздравляю! У нас тоже сегодня праздник семьи — 16 лет вместе», — отметили в комментариях подписчики.

Напомним, что в браке у Глафиры Тархановой и Алексея Фадеева появилось уже четверо детей. Причем у них рождаются только сыновья. Старшему Корнею в этом году исполнилось 12 лет, а младшему Никифору сейчас всего три года.

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муж и женафотоГлафира Тарханова
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