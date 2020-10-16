Подземный толчок произошел в Кузбассе, пострадали два горняка

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Подземный толчок магнитудой 4,2 произошел в пятницу, 16 октября, рядом с городом Таштагола Кемеровской области, пострадали два горняка на шахте Шерегешского рудника. Об этом сообщает пресс-служба администрации Таштагольского района.

В 3:13 сейсмостанция города Новосибирск зафиксировала толчок с магнитудой 4,2 в районе Бийской гривы. На шахте Шерегешского рудника случился подземный толчок на участке «Новый Шерегеш». Всех горняков вывели на поверхность. Травмировались два человека. По предварительным данным, у пострадавших диагностированы перелом ноги и перелом ключицы. Их доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести, они находятся в сознании.

В настоящее время ситуация находится на контроле районной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Глава Таштагольского района призывает сохранять спокойствие и на случай повторных толчков рекомендует приготовить документы, необходимые лекарства и без паники покинуть помещения, передает РИА Новости.

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