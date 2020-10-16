Столкновения старого советского спутника с ракетой КНР удалось избежать

Фото: pixabay.com

Вышедший из строя советский спутник «Космос-2004» не врезался в третью ступень китайской ракеты «Великий поход-4C». Об этом американская компания по мониторингу космоса LeoLabs сообщила в ночь на пятницу, 16 октября.

Ранее данная организация допустила столкновение объектов общей массой 2,8 тонн с последующим образованием множества обломков на орбите. Вероятность ЧП, которое, как ожидалось, могло произойти в 03:56 по московскому времени, была оценена в пределах от 1 до 20 процентов.

— Нет признаков столкновения, — указано в новом сообщении LeoLabs в Twitter.

Следов мусора также не видно, добавили в компании.

Читайте также: «Ходовой» материал: как на орбите используют скотч, жвачку и пластилин