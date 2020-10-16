В Роскачестве рассказали о повышении цен на вино перед Новым годом

Фото: pexels.com

Эксперты Роскачества провели мониторинг объемов сбора винограда, а также качества урожая и возможного дефицита винодельческого сырья. По причине засухи урожай был на 30 процентов ниже, чем в 2019 году. Россиян предупредили о повышении цен на напитки в предновогодний период.

В исследовании «Винного гида России», которое проводили специалисты Роскачества, участвовали виноградари и управленцы 14 крупных винодельческих компаний из пяти регионов России: Кубани, Крыма, Севастополя, Долины Дона и Дагестана.

Заместитель главы Роскачества Илья Лоевский отметил, что суммарная площадь виноградников превышает 25 тысяч гектаров.

— Это более 40 процентов всех плодоносящих виноградников технических сортов на территории России. Практически все виноградари отмечают существенное уменьшение урожайности из-за длительной засухи в течение практически всего года, в результате которой уменьшился вес гроздьев винограда, — добавил Лоевский.

В Крыму отметили снижение урожая на уровне 25–30 процентов. В наиболее засушливых районах падение сбора винограда может достигнуть 40 процентов. В Краснодарском крае прогнозируют снижение урожайности на уровне от восьми до 15 процентов. На Дону эксперты отметили более низкий урожай — в пределах 80–85 процентов от сбора прошлого года. Также снижение урожайности зафиксировали в Дагестане. На большинстве виноградников там используется орошение.

В 2020 году на винном рынке совпали два события: вырос спрос на российский виноград, а также увеличились цены на качественное сырье для виноделия. Площади компаний, к которым обратились специалисты Роскачества, находятся в диапазоне от 400 гектаров до 9 тысяч гектаров. Инвестиции, сделанные в прошлые годы в сырьевую базу, в скором времени будут окупаться гораздо быстрее.

Заместитель главы экспертной группы «Винного гида России» Роскачества, директор информационного центра WineRetail Александр Ставцев рассказал, что не стоит ждать серьезного роста цен на вино в предновогодний период.

— На рынке еще остался «сток» российского вина, произведенного из импортного виноматериала до 26 июня — момента вступления в силу закона 468, есть и некоторый запас бутилированного импорта, ввезенного до повышения курсов валюты. Также стоит учесть, что все российское вино, которое будет продаваться в ближайшие месяцы,— это вина из рекордного урожая 2019 года. По ним уже подписаны все контракты на поставки между производителями и торговыми сетями, ретейлеры не дадут сейчас повысить цены, — добавил Ставцев.

Такие российские производители, как «Кубань Вино», «Абрау Дюрсо», «Фанагория», «Инкерман», пока не планируют повышать цены. Предприятия «Цимлянские вина», «Массандра» рассмотрят вопрос об увеличении стоимости вина к концу 2020 года, сообщается на сайте Роскачества.

«Мысхако», «Солнечная долина», «Альма Вэллей», «Мильстрим», «Севастопольское игристое» поднимут цены на вино на 10–15 процентов.

Минздрав предупреждает: чрезмерное потребление алкоголя вредит здоровью.

Читайте также: Роскачество рассказало, как правильно выбрать увлажнитель воздуха