Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Петр Бирюков: в субботу в Москве пройдет масштабная мойка дорог с шампунем
Петр Бирюков

Петр Бирюков: в субботу в Москве пройдет масштабная мойка дорог с шампунем

Василиса Чернявская 

Город

В субботу, 17 октября, все московские дороги и тротуары тщательно промоют со специальным шампунем. Как рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, специалисты отмоют дороги от мазутных и масляных пятен и других загрязнений. Такая мойка станет четвертой и последней в текущем сезоне. Заммэра пояснил, что в дальнейшем дороги обрабатывать шампунем не будут.

— Синоптики прогнозируют похолодание, — пояснил он.

Коммунальщики помоют не только дороги, но и прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства. После этого будет проведена обычная мойка водой. Местами задействуют бригады городских служб, они обработаюсь поверхности там, где не сможет пройти техника.

Петр Бирюков сообщил, что специальное моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.

Читайте также: Москвичам рассказали о масштабной программе по реконструкции городских поликлиник

Петр БирюковМоскваЖКХ
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Таинственные следы на крымских камнях

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Наследство: хлам или исторические ценности

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Евгеника и разговор с енотом: чем отличились нобелевские лауреаты

Алексей Зубец
Алексей Зубец

Как сделать так, чтобы люди не голодали

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Не наденешь маску — заберет ОМОН

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Программист блаженный: кому молятся миллениалы

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Готовьтесь покупать товар лицом и другими частями тела

Все мнения
О проекте