Петр Бирюков: в субботу в Москве пройдет масштабная мойка дорог с шампунем

Петр Бирюков

В субботу, 17 октября, все московские дороги и тротуары тщательно промоют со специальным шампунем. Как рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, специалисты отмоют дороги от мазутных и масляных пятен и других загрязнений. Такая мойка станет четвертой и последней в текущем сезоне. Заммэра пояснил, что в дальнейшем дороги обрабатывать шампунем не будут.

— Синоптики прогнозируют похолодание, — пояснил он.

Коммунальщики помоют не только дороги, но и прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства. После этого будет проведена обычная мойка водой. Местами задействуют бригады городских служб, они обработаюсь поверхности там, где не сможет пройти техника.

Петр Бирюков сообщил, что специальное моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.

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