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Москвичам рассказали о масштабной программе по реконструкции городских поликлиник
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москвичам рассказали о масштабной программе по реконструкции городских поликлиник

Юлия Ямпольская

Город

В столице завершается капитальный ремонт 11 поликлиник. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что в городе реализуется масштабная программа по реконструкции поликлиник.

— Главная задача — создать для жителей комфортные медицинские учреждения, поэтому особое внимание при проведении ремонта уделяется подбору качественных материалов, современному дизайну и интерьеру. В настоящее время работы ведутся в 37 поликлиниках на общей площади почти 123 тысячи квадратных метров, в 11 из них ремонт находится на финальной стадии, — уточнил Бирюков.

Он добавил, что в ходе ремонта обновляют магистральные инженерные сети на территории поликлиник, а также проводят работы по усилению фундаментов зданий и внутренних перекрытий.

По словам Бирюкова, после капитального ремонта будет увеличена полезная площадь за счет переоборудования подвальных и цокольных помещений под склад.

— Для установки дополнительного медицинского оборудования практически во всех поликлиниках примерно на 40 процентов были усилены межэтажные перекрытия, а в поликлиниках, построенных 50–60 лет назад, этот показатель составил 90 процентов, — цитирует Бирюкова агентство городских новостей «Москва».

Ранее Сергей Собянин рассказал, что столичная городская поликлиника № 118 примет первых пациентов после комплексной реконструкции до конца 2020 года.

Читайте также: Поликлинику № 23 в Выхино-Жулебине отремонтируют до конца 2023 года

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