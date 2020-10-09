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Сергей Собянин рассказал о масштабной реконструкции городских поликлиник
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин рассказал о масштабной реконструкции городских поликлиник

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Куликовская улица Карта всех событий

Столичная городская поликлиника № 118 примет первых пациентов после комплексной реконструкции до конца 2020 года. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра работ, которые проводят в головном здании поликлиники на улице Куликовской.

Он отметил, что в городе продолжается масштабная реконструкция поликлиник, в которую включена полная модернизация устаревших зданий. Мэр Москвы добавил, что рабочие меняют перекрытия, перегородки, кровлю, усиливают фундаменты, а также ставят новое технологическое оборудование и обновляют логистику. По его словам, 37 объектов находятся на реконструкции.

— Работа очень сложная, на мой взгляд, даже более сложная, чем строительство новых поликлиник. В следующем году, несмотря на все сложности с бюджетом, мы введем в ремонт около 40 поликлиник. Мы приняли новые технологии реконструкции так, чтобы от начала до конца реконструкции проходили не годы, а считаные месяцы. Конечно, эта задача крайне непростая, но пока строители, ремонтники справляются с ней. Будем надеяться, что вы до конца года уже примете посетителей в новом здании, — уточнил Собянин.

Реконструкцию городской поликлиники № 118 начали в феврале. Ее должны завершить в октябре 2020 года. На время проведения ремонта ее пациентов перевели в филиал № 6, который расположен в районе Южное Бутово, передает агентство городских новостей «Москва».

По окончании реконструкции в головном здании будут работать 189 человек, среди которых 59 врачей, 59 медицинских сестер и 71 сотрудник прочего персонала. Планируется, что в поликлинике установят более 340 единиц современного оборудования. Так, например, для мам в поликлинике появятся кабинеты для обучения уходу за новорожденными и кормлению грудных детей.

Здание будет соответствовать новому стандарту поликлиник столицы.

Ранее Сергей Собянин утвердил проект планировки территории газопровода в ТиНАО. Согласно указу, утвержден проект планировки газопровода высокого и среднего давления на участке поселок Первомайское — деревня Ширяево — деревня Фоминское — деревня Кнутово. Площадь территории составит 39,3 гектара.

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