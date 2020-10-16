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Водитель Мосгортранса спас 10-летнего мальчика, которому стало плохо
Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Водитель Мосгортранса спас 10-летнего мальчика, которому стало плохо

Юлия Ямпольская

Транспорт

Водитель автобуса Мосгортранса Афанасий Марин помог 10-летнему мальчику, который начал терять сознание в транспорте. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что сотрудник юго-западного филиала не первый раз проявляет заботу по отношению к пассажирам. Когда ребенок начал терять сознание, Марин вывел его на остановку и дождался, когда школьнику станет лучше.

— Я же не мог его оставить, мы живые люди, а тем более он ребенок. Это почти на конечной было, мы с ним вышли, я предложил вызвать скорую, принес аптечку и воду. Он от скорой отказался, попил, вроде ему полегче стало. Минут семь посидели, он совсем пришел в себя, — рассказал водитель.

Два года назад Марин помог пассажирке, которой резко стало плохо. Через несколько дней после этого в филиал пришло письмо, в котором водителя поблагодарили за проявленную заботу.

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водители«Мосгортранс»автобус
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