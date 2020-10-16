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Работа некоторых автобусных остановок маршрута № 531 изменится в Москве
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Работа некоторых автобусных остановок маршрута № 531 изменится в Москве

Юлия Ямпольская

Транспорт

На маршруте № 531 в столице некоторые постоянные автобусные остановки станут «по требованию» с 24 октября. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

Отмечается, что в режим «по требованию» переходят остановки «Культурно-просветительский центр» в Проектируемом проезде № 7155 в обоих направлениях, а также «Десна-2» на Калужском шоссе по направлению к центру.

Остановки «Ватутинки-1» по Калужскому шоссе в обоих направлениях, «Октябрьская улица» в поселке Краснопахорское, на автомобильной дороге, соединяющей Калужское и Варшавское шоссе, в направлении от Калужского шоссе также станет «по требованию».

Изменится работа остановки «Дерюбрихово» в поселке Краснопахорское на автомобильной дороге, соединяющей Калужское и Варшавское шоссе, в обоих направлениях, остановки «Кузенево» в поселке Щаповское на автомобильной дороге, соединяющей Калужское и Варшавское шоссе, в обоих направлениях.

«По требованию» станут остановки «Европейская долина» в поселке Щаповское на автомобильной дороге, соединяющей Калужское и Варшавское шоссе, в направлении Варшавского шоссе; «Поворот на Поливаново» в поселке Щаповское на автомобильной дороге, соединяющей Калужское и Варшавское шоссе, в обоих направлениях, а также «Комплекс» в поселке Щаповское на автомобильной дороге, соединяющей Калужское и Варшавское шоссе, в обоих направлениях.

Остановки «Сады» в поселке Щаповское на автомобильной дороге, соединяющей Калужское и Варшавское шоссе, в обоих направлениях, «Троицкое-2» по Варшавскому шоссе в обоих направлениях и «Варшавское шоссе — 49-й километр» по Варшавскому шоссе в обоих направлениях станут «по требованию».

Ранее сообщалось, что режим работы ряда остановок общественного транспорта изменится в Москве. Актуальное расписание и маршруты общественного транспорта опубликованы на официальном сайте Мосгортранса.

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