Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Спартковская улица Карта всех событий

Движение транспорта восстановили на Спартаковской улице. Об этом в четверг, 15 октября, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее на улице Спартаковской было перекрыто движение между площадью Разгуляй и Елоховской площадью из-за обнаружения подозрительного предмета. При проведении работ нашли цилиндрический предмет со следами коррозии. Маршруты автобусов М3, № 40 и электробуса Т25 были временно изменены.

В настоящее время движение транспорта осуществляется в полном объеме.

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