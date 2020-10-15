Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Движение транспорта восстановили на Спартаковской улице
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Движение транспорта восстановили на Спартаковской улице

Кирилл Николаев

Транспорт
Спартковская улицаКарта всех событий

Движение транспорта восстановили на Спартаковской улице. Об этом в четверг, 15 октября, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее на улице Спартаковской было перекрыто движение между площадью Разгуляй и Елоховской площадью из-за обнаружения подозрительного предмета. При проведении работ нашли цилиндрический предмет со следами коррозии. Маршруты автобусов М3, № 40 и электробуса Т25 были временно изменены.

В настоящее время движение транспорта осуществляется в полном объеме.

Читайте также: Более 54 тысяч нарушений выявили в Москве после проверок такси и автобусов

транспортМосквадвижение
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Евгеника и разговор с енотом: чем отличились нобелевские лауреаты

Алексей Зубец
Алексей Зубец

Как сделать так, чтобы люди не голодали

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Не наденешь маску — заберет ОМОН

Людмила Гусева
Людмила Гусева

Переходим на электронные трудовые книжки

Александр Разуваев
Александр Разуваев

Главное требование общества к Кремлю

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Программист блаженный: кому молятся миллениалы

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Готовьтесь покупать товар лицом и другими частями тела

Все мнения
О проекте