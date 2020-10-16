Сотрудники полиции нашли пропавшую 12-летнюю девочку в Москве

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филевский парк Карта всех событий

Полиция Москвы нашла 12-летнюю девочку, которая пропала в районе Филевского парка. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что на данный момент жизни школьницы ничего не угрожает, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что в среду, 14 октября, в полицию обратилась жительница столицы. Она заявила, что у нее пропала 12-летняя дочь. По словам москвички, девочка ушла из дома днем и больше там не появлялась.

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