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Садальский обвинил Ивлееву и Киркорова в покупке подписчиков
Фото: youtube.com / Стас Садальский

Садальский обвинил Ивлееву и Киркорова в покупке подписчиков

Виктория Федотова

Звезды

Российский артист и блогер Станислав Садальский заявил, что Instagram — это «машинка для печатания денег».

— Можно купить голоса, миллионы подписчиков, — сообщил Садальский в беседе с телеведущей Еленой Хангой.

По словам артиста, он в этой соцсети находится в теневом бане, его эфир видят не все подписчики. На вопрос Ханги о том, как понять, у кого из знаменитостей купленные подписчики, а у кого нет, Садальский ответил жестко.

— Я видел разговор Киркорова с Ивлеевой. У него восемь миллионов подписчиков, у той — 148 миллионов. Они разговаривали, а в эфире их смотрело 15 тысяч человек. Это вообще ничто. Это говорит о том, что все покупается и все продается, — заявил Садальский.

По словам артиста, все это делается для рекламы, но он не осуждает знаменитостей, ведь и сам занимается рекламой. Видео опубликовано на YouTube.

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Станислав СадальскиймнениеФилипп Киркоров
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