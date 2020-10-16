Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Подростки избили двух ровесников в торговом центре на западе Москвы
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Подростки избили двух ровесников в торговом центре на западе Москвы

Олег Сыров

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, посёлок Внуково, Центральная улица Карта всех событий

Подростки избили двух школьников из-за конфликта, который произошел в торговом центре на западе Москвы. Об этом в пятницу, 16 октября, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Отмечается, что инцидент произошел по адресу улица Центральная, дом 8а. Происшествием занимаются в подразделении по делам несовершеннолетних. По делу проводится проверка, устанавливаются личности правонарушителей.

Ранее стало известно, что в четверг, 15 октября, в полицию поступило сообщение из поликлиники района Внуково о драке. По данным следствия, двое подростков были избиты ровесниками.

Читайте также: Сотрудники полиции нашли пропавшую 12-летнюю девочку в Москве

Торгово-развлекательный центрМосквадрака
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Как России наказать Реджепа Эрдогана

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Таинственные следы на крымских камнях

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Наследство: хлам или исторические ценности

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Евгеника и разговор с енотом: чем отличились нобелевские лауреаты

Алексей Зубец
Алексей Зубец

Как сделать так, чтобы люди не голодали

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Не наденешь маску — заберет ОМОН

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Программист блаженный: кому молятся миллениалы

Все мнения
О проекте