Подростки избили двух ровесников в торговом центре на западе Москвы

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, посёлок Внуково, Центральная улица Карта всех событий

Подростки избили двух школьников из-за конфликта, который произошел в торговом центре на западе Москвы. Об этом в пятницу, 16 октября, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Отмечается, что инцидент произошел по адресу улица Центральная, дом 8а. Происшествием занимаются в подразделении по делам несовершеннолетних. По делу проводится проверка, устанавливаются личности правонарушителей.

Ранее стало известно, что в четверг, 15 октября, в полицию поступило сообщение из поликлиники района Внуково о драке. По данным следствия, двое подростков были избиты ровесниками.

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