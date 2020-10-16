Подростки избили двух ровесников в торговом центре на западе Москвы
Подростки избили двух школьников из-за конфликта, который произошел в торговом центре на западе Москвы. Об этом в пятницу, 16 октября, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.
Отмечается, что инцидент произошел по адресу улица Центральная, дом 8а. Происшествием занимаются в подразделении по делам несовершеннолетних. По делу проводится проверка, устанавливаются личности правонарушителей.
Ранее стало известно, что в четверг, 15 октября, в полицию поступило сообщение из поликлиники района Внуково о драке. По данным следствия, двое подростков были избиты ровесниками.
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