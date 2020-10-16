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СК возбудил дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 400 миллионов рублей
Фото: АГН «Москва»

СК возбудил дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 400 миллионов рублей

Кирилл Николаев

Происшествия

Следственный комитет Российской Федерации по Москве возбудил уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 400 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщили на сайте ведомства.

По данным следствия, фактические руководители организации, входящей в группу одной компании, в 2017–2018 годах заключали с подконтрольной организацией договора, которые фактически ей не исполнялись. В результате в налоговую отчетность фирмы были внесены заведомо ложные сведения. Организация не уплатила в бюджет налог в общей сумме более 400 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

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