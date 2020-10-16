СК возбудил дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 400 миллионов рублей

Фото: АГН «Москва»

Следственный комитет Российской Федерации по Москве возбудил уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 400 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщили на сайте ведомства.

По данным следствия, фактические руководители организации, входящей в группу одной компании, в 2017–2018 годах заключали с подконтрольной организацией договора, которые фактически ей не исполнялись. В результате в налоговую отчетность фирмы были внесены заведомо ложные сведения. Организация не уплатила в бюджет налог в общей сумме более 400 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

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