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Лейтенанта полиции задержали по подозрению в мошенничестве в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Лейтенанта полиции задержали по подозрению в мошенничестве в Москве

Кирилл Николаев

Происшествия

Лейтенанта полиции, инспектора ОР ППСП ОМВД России по Можайскому району Москвы задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщили в пресс-службе МВД России по Москве.

Отмечается, что обвиняемый вместе с неизвестными под надуманным предлогом заставил мужчину составить фиктивный договор купли-продажи машины и затем передать им данный документ, а также оригинал свидетельства о регистрации транспортного средства и ключи. Позднее они забрали автомобиль.

Полицейского уволили из органов внутренних дел. Его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

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