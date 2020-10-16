Подмосковные полицейские изъяли 90 свертков с наркотиками

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Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Московского управления МВД России по городскому округу Балашиха задержали неизвестного мужчину, подозреваемого в хранении наркотических средств.

При досмотре у злоумышленника был обнаружен и изъят полимерный пакет, в котором содержались 90 свертков с порошкообразным веществом. В результате химического исследования было выявлено, что изъятое содержимое является героином, общий вес которого составил около 100 граммов.

В отношении преступника следователем Следственного управления МУ МВД было возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, передает портал МВД Медиа.

На текущий момент времени подозреваемый находится под стражей.

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