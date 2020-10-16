В Ростуризме заявили о желании сделать поездки по РФ частью жизни россиян

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Нацпроекты по туризму должны помочь россиянам сделать путешествия по родине частью их жизни, считает заместитель руководителя Ростуризма Григорий Прокуронов.

По его мнению, при разработке национальных проектов за основу следует брать концепт регулярных путешествий по РФ, открывая для граждан возможность уезжать, например, на 2–3 дня. Также Прокуронов предлагает ориентироваться на «формирование туристских дестинаций мирового уровня за счет фокусного и поэтапного развития территорий с наибольшим туристским потенциалом, наиболее востребованных видов туризма и направлений», пишет РИА Новости.

Стоит отметить, что данное заявление замглавы Ростуризма прозвучало на фоне завершения работы правительства над нацпроектом по туризму. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявлял еще в конце сентября. В настоящее время проект финализируют и готовят к докладу перед президентом.

Потребность проекта в финансировании с 2021 по 2030 год составит по меньшей мере 542 миллиарда рублей, взятых из бюджета России. В частных вложениях речь идет о двух с половиной триллионах рублей.

Читайте также: Названы страны с минимальными ограничениями по COVID-19 для туристов