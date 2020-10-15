Названы страны с минимальными ограничениями по COVID-19 для туристов

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Стали известны страны, в которых на данный момент зафиксирована самая мягкая политика контроля и ограничений из-за COVID-19 для авиапутешественников. Данные в четверг, 15 октября, представила Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

Так, например, в Мексику, Гаити и Турцию не нужно брать с собой справку об отрицательном тесте на коронавирус. Необходимо только заполнить специальную онлайн-форму и показать ее по прилету.

С 29 июля власти Бразилии разрешили посещать страну иностранцам. На период пребывания нужна обязательная медицинская страховка. Также не требуют результатов анализа на коронавирус такие государства, как Албания, Афганистан. Сербия и Северная Македония.

Самыми «отрытыми» странами для российских путешественников признаны Турция и Сербия. Также туристы могут получить справку об отрицательном тесте на COVID-19 и отправиться в ОАЭ, Танзанию, на Мальдивы, в Египет и Белоруссию, передает АТОР.

Ранее в АТОР назвали популярные направления для новогодних путешествий. На рождественские каникулы туристы выбирают путешествия в Краснодарский край, Крым, Санкт-Петербург, Москву, Ставропольский край.

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