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Роспотребнадзор объяснил, можно ли ехать на отдых, если у ребенка в школе карантин
Набережная Ялты / Фото: Анна Быкова

Роспотребнадзор объяснил, можно ли ехать на отдых, если у ребенка в школе карантин

Евгения Звощик

Общество

Российские граждане с детьми не хотят отказываться от путешествий в Турцию и юг РФ из-за закрытия школ на карантин и роста случаев заражений новым типом коронавируса. Об этом свидетельствуют данные турагентов. В связи с этим в Роспотребнадзоре разъяснили, какими могут быть последствия.

Многие российские школьники с 5 октября ушли на каникулы из-за роста числа случаев COVID-19 в стране. При этом учащиеся, среди одноклассников которых есть зараженные коронавирусом, должны оставаться на карантине и пройти тестирование.

Как сообщает «Интерфакс-Туризм», в справочной службе Роспотребнадзора отметили, что дети на карантине должны оставаться дома до специального распоряжения врача, у которого наблюдаются школьники. При этом отрицательный результат на COVID не является основанием для несоблюдения карантина.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что за невыполнение противоэпидемиологических мероприятий могут взыскать штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей.

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