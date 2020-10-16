Диетолог Ковальков объяснил, о каких болезнях может говорить большой живот

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Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что не всегда большой живот говорит о том, что человек страдает от ожирения. Причины большого живота при худобе верхней части туловища и ног могут говорить о болезнях.

— Ко мне как-то пришла пациентка с коньяком и поблагодарила за то, что я отказался ее лечить. У нее не было анализов. Она пошла по врачам, и у нее обнаружили миому матки весом 18 килограммов, — заявил Ковальков.

Диетолог подчеркнул, что к росту живота может привести асцит — накопление жидкости в брюшной полости.

— Это не вода, а жидкость, похожая по структуре на куриный бульон. Большой живот бывает из-за правожелудочковой недостаточности, бывает онкология яичников. Бывает анастамоз (соединения между сосудами, полыми органами и полостями, которые обычно отделены друг от друга — прим. «ВМ»), — перечислил Ковальков.

По его словам, если у мужчины живот мягкий, то он злоупотребляет углеводами, а если жесткий, то любит мясо. Живот может быть большим при высоком уровне стресса.

Большой живот может быть из-за накопления жидкости в межклеточном пространстве. В этом случае люди худеют за несколько дней. Видео опубликовано на YouTube.

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