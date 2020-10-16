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Москвичи получат призы за лучшую осеннюю фотографию со скейтбордом
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Москвичи получат призы за лучшую осеннюю фотографию со скейтбордом

Кирилл Николаев

Город

Департамент транспорта Москвы и Федерация скейтбординга России объявили конкурс на лучшую осеннюю фотографию со скейтбордом. Об этом в пятницу, 16 октября, рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

— Это может быть как крутой трюк среди октябрьского пейзажа, так и ваше фото с фингербордом, сделанное на собственной кухне, — говорится в сообщении.

Москвичи получат призы за лучшую осеннюю фотографию со скейтбордомФото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Победители получат призы. Троим из них подарят тематическую карту «Тройка» с годовым безлимитом на все виды транспорта. Обладатель лучшей работы получит специальный скейтборд с уникальным дизайном Московского транспорта. Свои работы можно присылать в бот.

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