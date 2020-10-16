Московским школьникам предложили нарисовать новогодние открытки

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Стать авторами коллекционных новогодних открыток могут участники всероссийского детского конкурса «Нарисуй «Елку Победы». Творческое состязание запустили в четверг, 15 октября, Музей Победы, Почта России и Благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!».

Школьникам от 7 до 17 лет предложено пофантазировать на тему подготовки к встрече победного 1945 года. Дети могут изобразить, как украшали елку их сверстники, как делали елочные игрушки своими руками и что дарили близким и друзьям на Новый год.

Открытки должны соответствовать времени и передавать атмосферу подготовки к празднику. Рисунки могут быть созданы на основе рассказов прабабушек и прадедушек или по снимкам из семейных архивов. В случае, если в основу изображения легла семейная история, участник может приложить к открытке рассказ об запечатленном событии.

Работы будут принимать с 15 октября по 25 ноября 2020 года. Рисунки могут быть выполнены в любой технике. Они будут оцениваться в трех возрастных номинациях: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет. В каждой категории жюри выберет трех победителей. Имена лауреатов конкурса объявят 7 декабря. Дату церемонии награждения сообщат дополнительно.

Рисунки девяти победителей используют для создания коллекционной серии новогодних открыток, сообщается на сайте Музея Победы.

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