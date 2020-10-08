Письма отражают характер эпохи

Почтальон Максим Артемов разносит корреспонденцию адресатам. Больше всего ему нравится доставлять письма. Конверты, подписанные от руки, всегда разные и таят в себе какую-то загадку / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

В пятницу,9 октября, отмечается Всемирный день почты. Грамотно и красиво составить текст письма — целое искусство, которое совершенствовалось веками, пока на смену привычной почтовой связи не пришли технологии. «Вечерняя Москва» расспросила руководителей столичных структур и ведомств, когда они последний раз отправляли бумажные письма и есть ли такое, которое особенно запомнилось.

Алексей Немерюк, первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, министр столичного правительства, глава Департамента торговли и услуг города Москвы:

— Мы продолжаем писать письма, но по большей части они сейчас электронные. На помощь приходят мессенджеры, переписка в почте, электронный документооборот, который облегчил жизнь многим людям и структурам.

Настоящих — тех самых бумажных — писем не сочинял давно. Хотя в детстве без писем, открыток и телеграмм не обходился ни один праздник! На Новый год, 23 февраля, 8 Марта или 1 Мая покупали поздравительные открытки и подписывали их, чтобы потом отправить близким и дальним родственникам и друзьям. Потом ждали ответа! Радости всегда было много, когда получали письма от родных и друзей. А еще в нашей семье хранятся несколько фронтовых писем, которые мой дедушка с Великой Отечественной присылал. Это для меня настоящая реликвия!

Владимир Жидкин, руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы:

— Очень жаль, но, как мне представляется, классический эпистолярный жанр угасает. Я не о той переписке, которую мы сейчас ведем с помощью электронного документооборота или в социальных сетях. Я о настоящем письме, когда взял листок бумаги, ручку и начал: «Здравствуйте, мои дорогие…» Такая переписка была значительной частью нашей жизни. Страна у нас большая, родня и друзья раскиданы по ее разным уголкам.

Если честно, я больше любил письма получать, чем самому сочинять. Но ведь не отвечать — невежливо! Поэтому тоже старался, например, бабушке с дедушкой подробно рассказывал в письмах о своих школьных делах, спортивных успехах. А вот недавно жизнь побудила вновь вспомнить это дело. Купил конверты, взял бумагу с ручкой и написал два письма: одно в республиканский военкомат Мордовии, второе в Центральный архив Минобороны. Попросил их помочь нашей семье найти орден, которым мой дед в годы Великой Отечественной войны был награжден, но так и не получил его.

Дмитрий Протасовский, генеральный директор ассоциации «Российский дом международно-технического сотрудничества»

— В детстве взять листок бумаги и ручку и написать письмо бабушке с дедушкой или другу в другом городе было естественным делом. Мы все этим жили, это была часть нашей культуры, которую уже сложно себе представить. Марка и конверт навсегда останутся в нашей памяти. Как и содержание тех писем, которые мы отравляли своим близким почтой России. Последнее письмо почтой я отправил, когда еще служил в Российской армии, — почти 20 лет назад...

Константин Воронин, генеральный директор «Столичного археологического бюро»:

— У археологов письма — это целый мир! Можно читать переписки ученых, историков, царей, приближенных ко двору, простых людей — свидетельств этому за прошедшие столетия немало. Все они описаны в различных книгах и сборниках. Письма при этом отражают характер той или иной эпохи, настроения людей, их надежды, их круг собеседников. В XXI веке эпистолярный жанр скатывается к письмам от различных структур и ведомств.

Чаще всего послания в конверте — это уведомления. Настоящих писем — поздравительных открыток или рассказов о текущих делах родственников — в нашей жизни нет. Есть только архивы, которые хранятся в каждой семье. Нам, археологам, повезло в этом плане больше: мы находим «послания» из прошлого. Например, товарные пломбы, которые лучше ненадежной для хранения бумаги, расскажут об истории ныне южной части Москвы. Или клад, который могли оставить на лучшие времена бережливые москвичи лет 200–400 назад. И ни письма, ни записки. Распутываем такие дела, как настоящие детективы. И тут уж пишем коллегам в другие бюро или из других городов письма, смотрим на подобные истории на местах раскопок.

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