Отличное утро начинается с йоги и приветствия солнца

Руководитель «Моего социального центра» района Южное Бутово Галина Ванеева / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Жителям старшего возраста пока рекомендуют оставаться дома, но это не значит, что в «Моих социальных центрах» работа остановилась. 8 октября руководитель клубного пространства в районе Южное Бутово Галина Ванеева рассказала «Вечерней Москве», как начинается ее рабочий день.

Просыпается Галина Алексеевна в шесть часов утра. Так рано она встает, чтобы успеть позаниматься йогой.

— Практикую уже более десяти лет и не представляю свое утро без приветствия солнца, — рассказывает она. — Это придает мне много сил и энергии на весь день. Поэтому обязательно уделяю этому десять-пятнадцать минут ежедневно.

Потом она будит маленького сына и готовит ему завтрак.

— Он у меня очень любит поспать, поэтому каждое утро приходится уговаривать его проснуться, придумываю разные сказки и игры, чтобы он наконец-то согласился встать, — говорит Ванеева.

Ровно в 7:20 вместе с сыном она выходит из подъезда и направляется в детский сад, который расположен рядом с домом.

— После того, как отвожу его в садик, отправляюсь на работу, — уточняет она.

По дороге к метро Галина Алексеевна заходит в кофейню.

— Как правило, беру кофе и круассан — очень их люблю. Особенно на завтрак, — рассказывает руководитель клубного пространства.

Пока варится ее любимый напиток, она наконец берет в руки телефон, чтобы посмотреть, какие дополнительные задачи ей придется решить в течение дня.

— У меня 23 рабочих чата: с начальством, с подчиненными, с лидерами тематических клубов в нашем центре, — поясняет Галина Ванеева. — И все их надо посмотреть, кому-то ответить. Как раз пока еду на работу, а на это у меня уходит полтора часа, успеваю все сделать. Коллеги удивляются, как это я еду так далеко. Но ради любимой работы я на многое готова, — говорит руководитель клубного пространства .

До работы Галина Алексеевна успевает проехать и на метро, и на Московском центральном кольце (МЦК), и даже на наземной Бутовской линии.

— Очень нравится МЦК, — делится она. — Пока еду, всегда смотрю в окошко, любуюсь нашим городом.

В 9 утра она всегда на работе. Несмотря на то что сейчас «Мой социальный центр» Южного Бутова закрыт для посещения, работа в нем не прекращается.

— Конечно, грустно, что нет наших любимых гостей, — говорит Галина Ванеева. — Прихожу на работу, а уютные локации пусты, никто в бильярд не играет, не танцует, не поет.

Но сотрудникам центра скучать некогда. Они вовсю организовывают онлайн-активности.

— Мы готовим много разных проектов в дистанционном формате, чтобы наши посетители интересно проводили время на самоизоляции, — добавляет она.

Каждый день в социальных сетях проводятся полезные прямые эфиры, публикуются интересные статьи и вебинары.

— Со всеми активными участниками клубов мы на связи, — говорит Галина Алексеевна. — Общаемся с ними, узнаем о самочувствии. Многие сами проявляют инициативу и предлагают свои онлайн-мероприятия.

По словам Ванеевой, большинство людей старшего возраста давно освоили современные технологии и пользуются смартфонами и компьютерами не хуже других. Ну а если необходимо, сотрудники центра всегда помогут.

СПРАВКА

Галина Алексеевна Ванеева родилась 26 сентября 1985 года в Москве. Окончила Всероссийскую академию внешней торговли, Московский государственный академический художественный институт им. В. И. Сурикова, факультет теории и истории искусств. Владеет двумя языками — английским и французским. Ранее в течение 10 лет работала в сфере культуры, принимала участие в таких проектах, как «Передвижная академия искусств», «Российская культурная миссия в Италии», «Фестиваль российского искусства в Каннах» и многих других. Руководит пространством «Мой социальный центр» района Южное Бутово с 2019 года. Увлекается живописью, антиквариатом, танцами, сноубордингом, йогой. Воспитывает сына.

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