Обвиняемого в убийстве школьницы в Подмосковье задержали
В Московской области задержали мужчину, который подозревается в убийстве школьницы в Домодедово. Об этом сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Московской области.
По данным следствия, ночью обвиняемый проводил время вместе с потерпевшей на лавочке в Домодедово. Между ними возник конфликт. В результате парень задушил девушку, а потом скинул ее тело в канализационный люк.
Обвиняемый признал свою вину. Он находится под стражей.
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