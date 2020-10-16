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Обвиняемого в убийстве школьницы в Подмосковье задержали
Фото: СУ СК России по Свердловской области

Обвиняемого в убийстве школьницы в Подмосковье задержали

Кирилл Николаев

Происшествия

В Московской области задержали мужчину, который подозревается в убийстве школьницы в Домодедово. Об этом сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Московской области.

По данным следствия, ночью обвиняемый проводил время вместе с потерпевшей на лавочке в Домодедово. Между ними возник конфликт. В результате парень задушил девушку, а потом скинул ее тело в канализационный люк.

Обвиняемый признал свою вину. Он находится под стражей.

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уголовное делоубийствоГСУ СК РФ
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