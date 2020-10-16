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Москва стала лидером Европы по чистоте и уровню эксплуатации дорожной техники
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Москва стала лидером Европы по чистоте и уровню эксплуатации дорожной техники

Юлия Захарова

Город

Российская столица является лидером в Европе по чистоте и применению дорожной техники. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра транспортно-разгрузочного узла (ТРУ) «Бирюлево-Западное».

— Сегодня Москва по чистоте, по уровню эксплуатации фактически № 1 среди европейских городов. Было проведено в свое время много экспериментов, особенно в период перестройки — решили всю эксплуатацию и большую часть отдать коммерческим организациям. Думали, что рынок сам решит, и сошлись какие-то уникальные организации, которые будут замечательно эксплуатировать город, — пояснил глава города.

Однако впоследствии необходимо было создать городские организации и менять уровень эксплуатации магистралей и дорог в микрорайонах и дворах. В настоящее время в Москве функционирует сеть организаций, оснащенных техникой, оборудованием и базами производств.

По словам столичного мэра, протяженность дорог составляет около 6,5 тысячи километров. Ежедневный пассажиропоток достигает порядка 12 миллионов человек. В связи с этим необходимо поддерживать дороги в хорошем состоянии: чистить, ремонтировать и устранять последствия непогоды.

В мэрии добавили, что объем ремонтных работ по сравнению с 2000 годом вырос на 70 процентов, рабочие ремонтируют около 17 миллионов квадратных метров дорожного полотна каждый год. При этом задействуют около 18,3 тысячи единиц коммунальной и уборочной техники и 6,9 тысячи единиц сопутствующей техники.

Кроме того, система контроля качества ремонта позволяет оперативно выявлять разрушения на дорогах и устранять их в течение 24 часов, передает агентство городских новостей «Москва».

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