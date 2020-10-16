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Сергей Собянин назвал главные задачи властей Москвы на ближайшие годы
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин назвал главные задачи властей Москвы на ближайшие годы

Кирилл Николаев

Город

Главной задачей властей Москвы на ближайшие годы является завершение работы по крупнейшим мегапроектам. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в пятницу, 16 октября, в интервью ТАСС.

По его словам, необходимо закончить строительство хордовых магистралей города. В настоящее время они уже построены на две трети. Кроме того, в планы властей города на ближайшие годы входит строительство Большого кольца метро. Работы находятся в продвинутой фазе.

Сергей Собянин отметил, что также будет уделено большое внимание проекту «Мой район», а также развитию образования и здравоохранения.

— Многое, что происходит, хочется еще и еще — придать динамику развитию этих проектов и представить их в более законченном виде. Это было бы здорово. С помощью вас, с помощью москвичей, с помощью бизнеса, с помощью федеральных коллег, я надеюсь, что это удастся, — заявил Сергей Собянин.

Ранее Сергей Собянин назвал главный итог своей работы.

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