Сергей Собянин назвал главные задачи властей Москвы на ближайшие годы

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Главной задачей властей Москвы на ближайшие годы является завершение работы по крупнейшим мегапроектам. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в пятницу, 16 октября, в интервью ТАСС.

По его словам, необходимо закончить строительство хордовых магистралей города. В настоящее время они уже построены на две трети. Кроме того, в планы властей города на ближайшие годы входит строительство Большого кольца метро. Работы находятся в продвинутой фазе.

Сергей Собянин отметил, что также будет уделено большое внимание проекту «Мой район», а также развитию образования и здравоохранения.

— Многое, что происходит, хочется еще и еще — придать динамику развитию этих проектов и представить их в более законченном виде. Это было бы здорово. С помощью вас, с помощью москвичей, с помощью бизнеса, с помощью федеральных коллег, я надеюсь, что это удастся, — заявил Сергей Собянин.

Ранее Сергей Собянин назвал главный итог своей работы.

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