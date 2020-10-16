Сергей Собянин рассказал о развитии бизнеса в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии малого и среднего бизнеса в столице. Об этом он сообщил в интервью ТАСС в пятницу, 16 октября.

Он отметил, что власти активно помогают предпринимателям города. По его словам, значительная часть жителей Москвы работает в малом бизнесе.

— Мы развили целую программу параллельно федеральной программе поддержки малого бизнеса, свою программу поддержки, отсрочки, кредитования, субсидирования кредитов и т.д. Но сегодня важная история, чтобы никто не нарывался на штрафы, а соблюдали требования. Потому что если мы не будем их соблюдать, а мы не будем следить за этим, то вся система развалится. И при полном, тотальном несоблюдении правил мы вынуждены будем закрывать бизнес, и это будет гораздо, гораздо хуже, — рассказал глава города.

Он добавил, что горожанам необходимо следить за обстановкой на предприятии и соблюдать требования Роспотребнадзора.

— Да, это тяжело, да, сложно, но это проще, чем кардинальный lock out и закрытие бизнеса, — отметил Собянин.

Мэр столицы рассказал, что на данный момент объем торговли находится на уровне 2019 года. Он выразил уверенность, что в течение нескольких месяцев пандемия закончится, и все сектора восстановятся.

— Со своей стороны будем делать все возможное, чтобы помогать. Сегодня главная наша помощь — не допустить локаута и закрытия бизнеса, — заключил глава города.

Ранее он заявил, что платный въезд в центр города вводить не планируется. Сергей Собянин отметил, что не является сторонником жесткого отношения к автомобилистам. В городе на данный момент улучшается экологическая ситуация, производят больше гибридов и электротранспорт.

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