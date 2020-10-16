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Сергей Собянин: Москве не грозит ситуация с мигрантами, как в Париже
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин: Москве не грозит ситуация с мигрантами, как в Париже

Ростислав Зубков

Город

Мигранты приезжают в Москву на заработки и делают это сезонно, после чего, осев в городе, получают гражданство или прописку. В Париже с этим дела обстоят хуже, но столица не допустит проблем в этой сфере, заявил мэр города Сергей Собянин в интервью ТАСС.

— Нам далеко до Парижа. Эта проблема там не последние годы, а, по-моему, много лет, — отмечает он.

Собеседник агентства рассказал, что в среднем 70-80 тысяч трудовых мигрантов ежегодно получают московскую прописку или гражданство РФ. Для мегаполиса это не критично, считает Собянин. Более того, большинство приезжих — жители Московской области.

— Это не жители Таджикистана, Узбекистана, хотя часть и их есть. Но это уже совсем небольшая часть. В основном это российские граждане. Поэтому я не считаю, что нам что-то такое грозит, как в Париже, — добавил он.

По мнению мэра Москвы, городу не угрожает и проблема перенаселения, ощутимость которой зависит не столько от числа людей, сколько от того, как работает инфраструктура, транспорт и социальные структуры столицы. В Москве все это является одним из лучших во всей России, считает глава города.

Вместе с тем Собянин признал, что этой зимой столица столкнется с трудностями из-за нехватки трудовых мигрантов, въезд которых был ограничен из-за пандемии.

— Мы каждый год на зимний период принимаем временно на работу дополнительные отряды ручной уборки, особенно это касается центра города. Речь о тысячах людей, которые дополнительно этим занимаются, — пояснил мэр.

Он выразил надежду, что нехватку рук получится заменить рабочей силой из других регионов РФ.

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