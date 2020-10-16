Мэр Москвы заявил, что платный въезд в центр города вводить не планируется

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что платного въезда в центр столицы не планируется. Об этом в пятницу, 16 октября, он сообщил в интервью ТАСС.

Глава города отметил, что не является сторонником жесткого отношения к автомобилистам. В городе на данный момент улучшается экологическая ситуация, производят больше гибридов и электротранспорт.

— Со своей стороны, мы создаем инфраструктуру, зарядные станции, льготы для электрических автомобилей, которые могут парковаться бесплатно. Мы, конечно, показываем свой пример. Смотрите, какое развитие получили пригородные электрички, которые по своему качеству, количеству и скорости становятся совсем другие. Московский центральный диаметр, МЦК — это тоже системы электротранспорта, — рассказал Сергей Собянин.

Он уточнил, что в столице электрифицировали некоторые виды общественного транспорта.

— Это трамваи, которые стали совсем другие с точки зрения шума и комфорта, они стали лучше. Раньше все эти рассказы о том, что трамваи — это прошлое, ничего подобного. Наоборот, мы их развиваем. И конечно, очень важно вместо автобусов запустить электробусы, — добавил мэр Москвы.

Он отметил, что в столице самый большой парк электробусов среди городов в мире. По его словам, с 2021 года город перейдет к замене основного парках дизельных автобусов.

— Со следующего года перестаем вообще закупать дизельный транспорт, дизельные автобусы и до 2030 года планируем полностью его заместить электробусами. Мы в этом плане впереди планеты всей. Это очень важно, потому что для москвичей очень важна экология, — рассказал Сергей Собянин.

Он также подчеркнул, что в каждом секторе создается инновационный транспорт. Глава города отметил, что Москва может конкурировать на мировых рынках.

— Это «Ласточки», «Иволги» — поезда, метропоезда «Москва», это трамвай «Витязь», это электробусы, это лучшие образцы мирового транспортного машиностроения, которые могут конкурировать на всех рынках мира. Но без Москвы они не были бы созданы, потому что начальный толчок, начальные объемы мы должны были дать, что мы и сделали, — заключил мэр столицы.

Ранее он заявил, что Москва двигается в общем тренде самых «умных» городов мира.

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