Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Мэр Москвы заявил, что платный въезд в центр города вводить не планируется
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Мэр Москвы заявил, что платный въезд в центр города вводить не планируется

Юлия Ямпольская

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что платного въезда в центр столицы не планируется. Об этом в пятницу, 16 октября, он сообщил в интервью ТАСС.

Глава города отметил, что не является сторонником жесткого отношения к автомобилистам. В городе на данный момент улучшается экологическая ситуация, производят больше гибридов и электротранспорт.

— Со своей стороны, мы создаем инфраструктуру, зарядные станции, льготы для электрических автомобилей, которые могут парковаться бесплатно. Мы, конечно, показываем свой пример. Смотрите, какое развитие получили пригородные электрички, которые по своему качеству, количеству и скорости становятся совсем другие. Московский центральный диаметр, МЦК — это тоже системы электротранспорта, — рассказал Сергей Собянин.

Он уточнил, что в столице электрифицировали некоторые виды общественного транспорта.

— Это трамваи, которые стали совсем другие с точки зрения шума и комфорта, они стали лучше. Раньше все эти рассказы о том, что трамваи — это прошлое, ничего подобного. Наоборот, мы их развиваем. И конечно, очень важно вместо автобусов запустить электробусы, — добавил мэр Москвы.

Он отметил, что в столице самый большой парк электробусов среди городов в мире. По его словам, с 2021 года город перейдет к замене основного парках дизельных автобусов.

— Со следующего года перестаем вообще закупать дизельный транспорт, дизельные автобусы и до 2030 года планируем полностью его заместить электробусами. Мы в этом плане впереди планеты всей. Это очень важно, потому что для москвичей очень важна экология, — рассказал Сергей Собянин.

Он также подчеркнул, что в каждом секторе создается инновационный транспорт. Глава города отметил, что Москва может конкурировать на мировых рынках.

— Это «Ласточки», «Иволги» — поезда, метропоезда «Москва», это трамвай «Витязь», это электробусы, это лучшие образцы мирового транспортного машиностроения, которые могут конкурировать на всех рынках мира. Но без Москвы они не были бы созданы, потому что начальный толчок, начальные объемы мы должны были дать, что мы и сделали, — заключил мэр столицы.

Ранее он заявил, что Москва двигается в общем тренде самых «умных» городов мира.

Читайте также: Мэр Москвы оценил мощности столичной системы здравоохранения

транспортМоскваСергей Собянин
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Наследство: хлам или исторические ценности

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Евгеника и разговор с енотом: чем отличились нобелевские лауреаты

Алексей Зубец
Алексей Зубец

Как сделать так, чтобы люди не голодали

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Не наденешь маску — заберет ОМОН

Александр Разуваев
Александр Разуваев

Главное требование общества к Кремлю

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Программист блаженный: кому молятся миллениалы

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Готовьтесь покупать товар лицом и другими частями тела

Все мнения
О проекте