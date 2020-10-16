Сергей Собянин: Москва двигается в общем тренде самых «умных» городов мира

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, какой будет столица в будущем. Об этом в пятницу, 16 октября, он сообщил в интервью ТАСС.

Глава города уточнил, что управлять городом с помощью электронной системы — плохой пример.

— Система не работает, и ты пытаешься заткнуть эти бреши. Ты можешь получить от этого удовольствие, какое-то удовлетворение, но на самом деле ситуация вряд ли будет улучшаться, — уточнил Собянин.

Он также добавил, что на данный момент в столице такси стал одним из доминирующих видов транспорта.

— Это значит, что стратегически мы правильно все сделали. Это означает, что значительная часть личного транспорта оптимизировалась и она нужна для других магистралей, для проезда за город. В центре города количество частных машин резко уменьшилось, количество такси увеличилось, наполняемость общественного транспорта, количество людей, двигающихся на общественном транспорте, стало больше, — рассказал глава города.

Сергей Собянин отметил, что на данный момент уменьшилось количество людей в вагонах метро, автобусах и трамваях. Он заявил, что Москва является «умным» городом.

— Я не буду сравнивать по отдельным секторам, но в целом мы двигаемся в общем тренде самых «умных» городов мира, — заключил мэр столицы.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что главным итогом своей работы считает любовь жителей к городу. Глава столицы отметил, что приоритеты, которые он ставил, оказались актуальными и правильными.

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