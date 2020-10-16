Мартиросян прокомментировал скандал вокруг фотографий Павла Воли с эскортницей

Фото: instagram.com/liasanutiasheva

Информация о том, что шоумен и комик Павел Воля изменяет своей супруге, гимнастке Ляйсан Утяшевой с эскортницами, не соответствует действительности. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил близкий друг ведущего, художественный руководитель и резидент шоу Comedy Club Гарик Мартиросян.

По его мнению, в СМИ специально «раздувают скандал» вокруг этой истории.

— Я с Пашей все время на связи, и если в их семье был бы какой-то разлад, он бы мне первому сказал, — заметил Мартиросян. — Но у них с Ляйсан, слава богу, все хорошо. А то, что пишет желтая пресса, — всего лишь вымысел.

Усомнился Гарик и в подлинности снимков, на которых якобы шоумен запечатлен в компании с неизвестными дамами. По мнению Мартиросяна, злопыхатели использовали фотошоп, чтобы затем поместить снимок в Сеть и «раздуть скандал».

Ранее в интернете появился снимок резидента Comedy Club Павла Воли, который выложила в Сеть неизвестная девушка.

Опубликованное фото, размещенное незнакомкой, бросило тень сомнения на репутацию Павла как примерного отца и супруга.

Девушка распространила две фотографии. На одной запечатлена она со своей подругой в одном из заведений, где барышни коротали вечер. Украшает снимок надпись: «Как все хорошо начиналось». Второе фото привлекло больше внимания пользователей Сети. На нем запечатлен резидент Comedy Club, который сидит за столом явно в нетрезвом состоянии. А на снимке надпись: «И как все закончилось».

После этого инцидента интернет-пользователи начали осуждать Волю за то, что он пошел на измену. В свою очередь, блогер Лена Миро едко прокомментировала слухи о супружеской неверности шоумена. Она заявила, что Павел пошел по стопам Сергея Глушко (Тарзан), который недавно был уличен в измене своей жене, певице Наташе Королевой.

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