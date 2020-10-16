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Тиньков назвал причину срыва сделки с «Яндексом»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Тиньков назвал причину срыва сделки с «Яндексом»

Вероника Кузьминова

Общество

Российский бизнесмен Олег Тиньков лично принял решение разорвать сделку по продаже «Яндексу» акционерного капитала TCS Group. Об этом Тиньков сообщил в своем письме сотрудникам.

Основатель TCS Group заявил, что не верит в «Яндекс». Он назвал эту компанию забюрокраченной.

— Мы начали разговор с объединения, поисков синергий и быстрого роста нашей клиентской базы. И хотели построить самую большую частную компанию России. По факту все вылилось в продажу, они хотели просто купить «Тинькофф» со всеми вытекающими негативными последствиями для нас, — приводит содержание письма The Bell.

Тиньков добавил, что однажды TCS Group сможет купить «Яндекс». Он добавил, что компания без помощи других готова в будущем выйти на объемы в 20 миллионов клиентов, один миллиард прибыли и более 10 миллиардов капитализации.

Ранее TCS Group вместе с «Яндексом» сообщила, что им удалось принципиально договориться о покупке «Тинькофф». Сумма сделки должна была составить 5,48 миллиарда долларов. При этом стороны заявили, что не уверены в достижении финальных договоренностей. В частности, TCS Group предстояло пройти комплексную проверку, а «Яндексу» — получить согласие акционеров на покупку. В пятницу, 16 октября, «Тинькофф» отказался от сделки с «Яндексом».

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