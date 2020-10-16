Уголовное дело возбудили после нападения на полицейского на западе Москвы

Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

Уголовное дело было возбуждено после избиения сотрудника полиции на западе столицы. Об этом сообщила старший помощник главы ГСУ Следственного комитета России по городу Москва Юлия Иванова.

— Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью первой, статьей 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и статьей 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»), — сообщила Юлия Иванова.

По информации следствия, на детской площадке во дворе дома на западе Москвы неизвестная компания стала нарушать общественный порядок после распития спиртных напитков. Затем двое мужчин стали вести себя агрессивно и оскорблять приехавших на выезд полицейских. После этого один из них применил физическую силу в отношении сотрудника полиции. В процессе задержания один из полицейский выстрелил из табельного пистолета в воздух, поскольку злоумышленники начали сопротивляться, сообщается на сайте СК.

В настоящее время преступники находятся под стражей. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте мужчины, напавшего на служителя закона.

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