Москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Жителей столицы предупредили о затруднениях на дорогах из-за ухудшения погоды и проведения ремонтных работ. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

В частности, работы будут проводиться на Рижской и Нижегородской эстакадах и Киевском путепроводе Третьего транспортного кольца (ТТК), проспекте Мира, Волоколамском и Дмитровском шоссе, Большом Каменном мосту и других участках.

Затруднения ожидаются на Садовом кольце, участках МКАД (перед Волоколамским шоссе и от Белой Дачи до Липецкой улицы), на Волоколамском, Ленинградском и Щелковском шоссе, шоссе Энтузиастов, проспекте Мира, Рязанском проспекте и Третьем транспортном кольце.

Москвичей призвали воспользоваться городским транспортом, поездки на личном автомобиле посоветовали отложить до 20:00. Также водителям рекомендовали соблюдать дистанцию и быть осторожными на дорогах.

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