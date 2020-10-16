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Мосгорсуд продлил до 24 января арест Арашукову и его отцу
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Мосгорсуд продлил до 24 января арест Арашукову и его отцу

Кирилл Николаев

Происшествия

Мосгорсуд продлил арест бывшему сенатору Рауфу Арашукову и его отцу Раулю. Об этом в пятницу, 16 октября, рассказали в пресс-службе суда.

Рауф и Рауль Арашуковы будут находиться под стражей до 24 января 2021 года, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Дело Арашуковых

В январе 2019 года правоохранители задержали ныне бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова прямо во время заседания Совета Федерации. Ему предъявили обвинение в участии в преступном сообществе, организации двух убийств и давлении на свидетелей. Суд наложил арест на его денежные средства и имущество.

Также экс-сенатору предъявили обвинение в хищении природного газа у компании «Газпром» на сумму более 30 миллиардов рублей.

Помимо этого, сообщниками по делу бывшего члена СФ проходят его отец Рауль Арашуков и ряд других фигурантов. Один из них — задержанный в Ставрополе предприниматель Владимир Козлов — первый и пока единственный признался в участии в хищениях газа. Также Раулю Арашукову предъявили обвинение в убийстве экс-советника главы КЧР. Всего по делу Арашуковых следствие привлекло в качестве обвиняемых более 25 человек. При этом часть фигурантов находится в розыске.

Сами Арашуковы не признают вину.

Читайте также: Предварительное следствие по делу экс-сенатора Арашукова и его отца завершено

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