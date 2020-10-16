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Спасатели потушили пожар в ТЦ в подмосковных Мытищах
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Спасатели потушили пожар в ТЦ в подмосковных Мытищах

Юлия Захарова

Происшествия

Спасатели потушили пожар в торговом центре в подмосковных Мытищах. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Московской области.

Инцидент произошел по адресу Шараповский проезд, владение 2.

— В 15:53 поступило сообщение о задымлении в здании. В 16:13 — ликвидация на площади два квадратных метра, — отметили в ведомстве.

К тушению огня привлекли 12 человек и пять единиц техники. Граждан призвали помнить о правилах пожарной безопасности и при необходимости звонить по телефону спасения — 01, с мобильного — 101.

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