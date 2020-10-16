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Благотворительный сервис запустили на портале мэра Москвы
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Благотворительный сервис запустили на портале мэра Москвы

Юлия Захарова

Город

Сервис для поддержки благотворительных организаций появился на портале мэра и правительства Москвы. Об этом в пятницу, 16 октября, рассказала заместитель мэра столицы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Она пояснила, что граждане смогут делать пожертвования в разделе «Мои платежи», указав наименование «Благотворительность».

— Сервис создан по инициативе самих благотворителей. С его помощью можно узнать об их социально значимых программах и поддержать тех, кому нужна наша забота. Приглашаем благотворительные организации присоединиться к этому большому совместному проекту, — отметила заммэра.

По ее словам, в настоящее время в городе функционируют свыше трех тысяч благотворительных фондов и объединений. Участниками нового проекта стали уже: «Справедливая помощь Доктора Лизы», фонд «Женщины за жизнь», «Фонд продовольствия «Русь», фонд «Благо дари миру», фонд помощи бездомным животным «Ника» и фонд поддержки слепоглухих «Со-единение».

Любая благотворительная организация может присоединиться к сервису, подробную информацию можно найти по ссылке.

Глава Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко подчеркнул, что новый сервис позволит горожанам делать взносы быстро и удобно. В дальнейшем перечень подобных проектов на портале мэра столицы будет расширен.

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онлайн-платежиНаталья Сергунинаблаготворительность
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