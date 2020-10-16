«Надежный тыл»: Седокова опубликовала фото со своими детьми

Фото: instagram.com/annasedokova

Певица Анна Седокова на странице в Instagram опубликовала фотографию со своими детьми. Артистка отметила, что дети все время ее поддерживают.

В кадре Седокова находится рядом с сыном Гектором и дочкой Алиной.

— Моя семья, мое богатство. И надежный тыл, — написала она.

Седокова подчеркнула, что считает себя хорошей матерью. Она призналась, что больше всего боялась «жить не свою жизнь». Именно поэтому для певицы важно, чтобы ее дети нашли свое дело.

— Для меня важно подать своим детям пример того, что человек, следуя за своим талантом, используя свой мозг, качественно работая и не опуская руки, может достичь гораздо большего, чем то, с чем он рождается. Собственный пример важнее теоретических знаний, — отметила Седокова.

Певица добавила, что только сделав счастливым себя, можно осчастливить тех, кто рядом, а семья всегда в этом поможет.

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