Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россия, Москва, набережная Марка Шагала Карта всех событий

Две велодорожки — прямую и вьющуюся — создадут по всей д​лине набережной Марка Шагала. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

— Благоустройство набережной Марка Шагала продумано с учетом интересов всех жителей и гостей столицы, в том числе велосипедистов. В ее пространство заложены четыре пересекающихся маршрута: «Магниты», «Променад», «Аллея для прогулок» и «Спорт», — отметил он.

Как уточняется, горожане смогут не только кататься на велосипеде, но и бегать, пользоваться игровыми площадками и брать на прокат спортивный инвентарь и велотранспорт.

Москвичи, приехавшие на своих велосипедах, получат возможность оставить их на парковке. Они подойдут для любой высоты велосипедной рамы, а способ монтажа парковок не повредит плитку.

Все объекты идеально впишутся в ландшафт набережной. В рамках реализации проекта будут использованы решения дизайнеров Давида Карашека и Радека Хегмона.

Читайте также: Пешеходную набережную Москвы-реки обустроят на западе столицы