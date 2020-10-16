Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Две велодорожки проложат по всей д​лине набережной Марка Шагала
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Две велодорожки проложат по всей д​лине набережной Марка Шагала

Юлия Захарова

Город
Россия, Москва, набережная Марка Шагала Карта всех событий

Две велодорожки — прямую и вьющуюся — создадут по всей д​лине набережной Марка Шагала. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

— Благоустройство набережной Марка Шагала продумано с учетом интересов всех жителей и гостей столицы, в том числе велосипедистов. В ее пространство заложены четыре пересекающихся маршрута: «Магниты», «Променад», «Аллея для прогулок» и «Спорт», — отметил он.

Как уточняется, горожане смогут не только кататься на велосипеде, но и бегать, пользоваться игровыми площадками и брать на прокат спортивный инвентарь и велотранспорт.

Москвичи, приехавшие на своих велосипедах, получат возможность оставить их на парковке. Они подойдут для любой высоты велосипедной рамы, а способ монтажа парковок не повредит плитку.

Все объекты идеально впишутся в ландшафт набережной. В рамках реализации проекта будут использованы решения дизайнеров Давида Карашека и Радека Хегмона.

Читайте также: Пешеходную набережную Москвы-реки обустроят на западе столицы

набережная Марка Шагалаблагоустройствовелосипед
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не стоит носить во рту унитаз

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Как России наказать Реджепа Эрдогана

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Таинственные следы на крымских камнях

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Руки прочь от Чебурашки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Наследство: хлам или исторические ценности

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Дайте роботу порулить!

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Евгеника и разговор с енотом: чем отличились нобелевские лауреаты

Все мнения
О проекте