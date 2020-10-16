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Кравчук раскрыл содержание новой дорожной карты по Донбассу
Фото: youtube.com / 112 Украина

Кравчук раскрыл содержание новой дорожной карты по Донбассу

Вероника Кузьминова

В мире

Дорожная карта по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины будет состоять из вопросов об особенностях местного самоуправления. Об этом заявил руководитель делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в пятницу, 16 октября.

По его словам, смысл предложений, которые разрабатываются для дорожной карты, заключается в создании условий организации местной власти в районах, находящихся вне контроля украинской власти. Кравчук уточнил, что в карте не будет пункта о выборах, но появится вопрос об обмене удерживаемыми лицами.

— То есть взять все положительное и подготовить реальный, выполнимый, ответственный пошаговый план для этих регионов. Я думаю, если рассмотреть внимательно, в том числе предложенный план ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей — прим. «ВМ»), то взять оттуда все лучшее, — цитирует Кравчука РИА Новости.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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дорожная картаДонбассУкраина
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