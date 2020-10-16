Маршруты автобусов изменятся в нескольких районах Москвы

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Маршруты наземного общественного транспорта изменятся в ряде столичных районов. Об этом сообщается на официальном портале мэра столицы.

В частности, 18 октября во время футбольного матча на стадионе клуба ЦСКА автобус № 175 будет перевозить пассажиров от станции метро «Сокол» до Песчаной площади, а автобус № 818 будет курсировать от станции «Динамо» до Дворца спорта «Мегаспорт» и от остановки «Силикатный завод» до Песчаной площади.

Автобус № 531 с 24 октября начнет останавливаться на ряде пунктов только по требованию. Список таких остановок опубликован на сайте Мосгортранса.

Также с 24 октября будут восстановлены прежние маршруты автобусов Т3, Т29 и № 604. Временный маршрут автобуса Т3к, который курсировал между станциями метро «Тимирязевская» и «Владыкино», прекратит работу, поскольку работы по реконструкции Бутырского путепровода завершились.

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